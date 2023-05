L'émouvant hommage de Pone à Boli

Atteint de la maladie de Charcot, Pone continue de communiquer grâce au mouvement de ses yeux. L'ancien chanteur de la Fonky Family a rendu un hommage émouvant à Basile Boli.





Guilhem "Pone" Gallart, ancien membre de la Fonky Family, est atteint de la maladie de Charcot depuis 2015. Un logiciel lui permet de communiquer grâce au mouvement de ses yeux. Dans l'émission Quelle Époque !, l'artiste de 50 ans a livré un hommage à Basile Boli : "Au-delà de l'aspect sportif, il y a le bonheur incommensurable et la fierté qu'il a apportés à tout un peuple. C'est ce qui reste et restera à jamais. Basile sait bien de quoi je parle. Je n'ai qu'une chose à te dire, Basile : merci et allez l'OM !", a-t-il lancé.



Un moment d'intense émotion. Pone mérite également un immense hommage.