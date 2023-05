Rongier : "On a failli"

À l'image de son partenaire du milieu de terrain, Valentin Rongier n'a pas apprécié la performance de l'OM, défait à Lille (2-1).





Lucide sur la prestation de l'OM, Valentin Rongier sait que la défait à Lille est très probablement la défaite de trop, comme il l'a confié à Canal+ après la rencontre : "Cette défaite va certainement coûter cher. Parce qu'on était venu ici pour gagner, mettre la pression sur Lens. On a failli ce soir, on est énervé, il faut qu'on voie ce qui n'a pas été, mais j'ai l'impression qu'on a perdu le contrôle du match, parce qu'on n'a pas été mis trop en danger en première période. Il nous a manqué un peu de tout. Je pense qu'on a manqué de mouvements sans ballon, de courses, ce qui est sûr c'est qu'on prend ces deux buts sur deux pertes de balle, c'est regrettable."



Le capitaine olympien s'accroche tout de même à l'infime espoir mathématique de pouvoir revenir sur le RC Lens, sans en être vraiment convaincu : "Ce n'est jamais fini tant que mathématiquement tout est possible, on y croira jusqu'au bout. Chaque défaite fait mal, mais c'est vrai qu'en fin de saison, on espérait beaucoup mieux. Forcément, on est déçus en tant que compétiteurs."