Veretout : "On mérite ce qui nous arrive"

Au micro de Canal+, Jordan Veretout a livré son analyse de la défaite à Lille (2-1).





Sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, l'OM pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score dans un match fermé en première période. Mais les Olympiens ont finalement craqué par deux fois et voient s'éloigner, quasi définitivement, la deuxième place.



Aux micros du diffuseur, Jordan Veretout a donné son ressenti, sans concession, sur la prestation de l'équipe : "Je pense qu'on fait une bonne première période dans l'ensemble, on les a mis en danger, on a des occasions, on peut mettre le deuxième avant la mi-temps. On rentre avec de mauvaises intentions en deuxième période, ils nous rentrent dedans, on perd des ballons bêtes, penalty. Ils ont remporté ce match, bravo à eux, nous on sait que ça va être difficile maintenant, mais on va se battre jusqu'au bout, on ne dépendait pas que de nous, on voulait gagner ces trois derniers matchs. On n'a pas montré un beau visage de Marseille, on s'est fait bouger, on mérite, ce qui nous arrive ce soir, il nous reste deux semaines pour finir sur deux victoires."



L'OM devra tenter de bien finir la saison, d'abord avec la réception de Brest, puis avec un ultime déplacement à Ajaccio, au soir de la 38ème journée.