Balerdi : "C'est vrai que les critiques me faisaient souffrir"

Sans concession, l'Argentin est revenu sur ses moments difficiles durant la saison.





Malgré quelques matchs où il a été en dessous et lors desquels ces erreurs ont coûté cher à l'OM, Leonardo Balerdi a sensiblement progressé cette saison. L'Argentin s'est d'ailleurs dit satisfait de sa saison dans une interview accordée à RMC : "Globalement, je suis satisfait. Il y a eu de bons moments, d'autres beaucoup plus difficiles, mais c'est une saison que je ne vais pas oublier. J'avais besoin de jouer beaucoup de matchs et j'ai eu cette régularité, ça c'est très important, surtout après la blessure que j'avais eue au niveau de l'épaule. Les mauvais matchs ou erreurs commises m'ont aidé à grandir et vont me rendre plus fort, mais il y a aussi eu de bons moments qu'il ne faut pas oublier. Les critiques ? Au début c'est vrai que ça me faisait souffrir et j'ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul, car au final tout le monde peut avoir un avis et son opinion, mais des fois c'est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. Il suffit de lire un commentaire et tu as l'impression d'être le pire joueur ou la pire personne du monde, et donc j'ai appris avec le temps à être moins sensible face à cela."



Le défenseur central a d'ailleurs pu compter sur le soutien d'Igor Tudor durant ces moments difficiles : "Dans ces moments, la famille et les amis m'aident beaucoup. La confiance du staff et des coéquipiers est aussi très importante. Je suis très reconnaissant envers Igor Tudor. Il a une grande expérience de joueur, qui m'aide et qui est précieuse. Quand il y a de mauvais moments ou de bons moments, lui il les a vécues ces situations, en tant que footballeur. Donc il me donne une opinion très sincère et des conseils très clairs. Tous les défenseurs ont énormément progressé avec lui."