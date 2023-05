Courbis estime que l'OM ferait une erreur en laissant filer Ünder

Cet été, les dirigeants olympiens pourraient se séparer de Cengiz Under en cas de belle offre.





Au fil des mois et au prix d'un investissement qui a tapé dans l'oeil d'Igor Tudor, notamment lors du stade de Marbella, Cengiz Ünder a gagné sa place de titulaire, que ce soit derrière l'attaquant ou même dans un rôle inédit de piston droit.



Même si tout n'a pas été parfait pour le Turc cette saison, principalement au niveau de l'efficacité devant le but (5 buts et 4 passes décisives en 43 matchs), sa campagne a été globalement assez bonne. En ce sens, Rolland Courbis pense que l'ancien de l'AS Roma sera difficile à remplacer si le club venait à s'en séparer durant l'intersaison : "Under est devenu intéressant depuis quelques semaines. J'espère que son départ rapportera beaucoup parce qu'il sera difficile à remplacer par rapport à ce qu'on lui voit faire. À ce poste-là la saison prochaine, il y aura encore Harit, Ounahi, Malinovskyi, potentiellement Payet. Il est peut-être prévu que Longoria recrute un joueur à ce poste-là. Si l'OM trouve aussi un bon buteur, Sanchez pourrait jouer dans les deux derrières. Avec ce que demande Tudor dans son système, il sera indispensable d'avoir les postes doublés."