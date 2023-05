Balerdi concède que le groupe a cru au titre

Revenus à cinq longueurs du PSG début mars, les hommes d'Igor Tudor pensaient pouvoir jour le titre, comme l'a confié Leonardo Balerdi à RMC.





Malgré une saison très moyenne, le PSG se dirige vers son onzième titre de champion de France. Alors que les coéquipiers de Kylian Mbappé semblaient "prenables" cette saison, ni l'OM ni Lens n'est parvenu à faire douter le club détenu par le Qatar.





"Oui, on y a pensé", affirme Balerdi



Revenus à cinq points à l'entame du mois de mars, les Olympiens ont lâché trop de points en route pour espérer décrocher le titre. Dans un entretien accordé à RMC, Leonardo Balerdi a expliqué qu'un petit espoir était en train de naître au sein du groupe : "Oui on y a pensé, mais certains résultats nous ont empêchés de se rapprocher de Paris et eux ont gagné des rencontres importantes avec parfois un peu de chance ou dans les dernières minutes et c'est aussi cela qui détermine qui va gagner le championnat. Malgré tout le travail que l'on peut fournir, un peu de chance doit aussi être la bienvenue. On aurait pu se mêler à la course au titre si on avait fait parfois les choses différemment, mais oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu ce petit espoir et cette envie de lutter pour être champion."