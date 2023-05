Rongier : "Porter ce maillot n'est pas défiler à la Gay Pride"

Valentin Rongier ne comprend pas vraiment certaines réactions concernant le maillot au flocage arc-en-ciel. Le vice-capitaine de l'OM pense qu'il y a un problème de communication.





Valentin Rongier s'est exprimé sur le fait que certains joueurs aient refusé de porter le maillot de lutte contre l'homophobie. Le Phocéen ne comprend pas vraiment : "C'est une situation très compliquée. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces joueurs, l'éducation qu'ils ont reçue, savoir ce qu'on leur a mis dans la tête. Il faut prendre tout ça en compte." Et d'ajouter : "Mais je pense aussi que c'est un problème de communication. Il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot n'est pas défiler à la Gay Pride. C'est juste pour dire qu'il faut combattre l'homophobie, parce qu'il y a des gens injustes, des gens qui se font frapper, tuer parce qu'ils sont homosexuels et qu'en 2023, ce genre de situations ne doit plus arriver. C'est impossible. Il faut appuyer là-dessus, combattre ces injustices."



Des mots justes et forts qui pourront peut-être faire changer certaines prises de position pas tolérantes.