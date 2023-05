Mandanda répond à Guendouzi

Mattéo Guendouzi avait estimé que Steve Mandanda était le meilleur joueur de l'histoire de l'OM. Le portier rennais lui a répondu.





Interrogé par le média Carré, Steve Mandanda a commenté la déclaration de Mattéo Guendouzi le désignant comme le meilleur joueur de l'histoire de l'OM. Le gardien de but, désormais au Stade Rennais, a apprécié les mots du milieu de terrain : "C'est touchant et ça me fait plaisir. Maintenant, il y a des joueurs emblématiques, des joueurs incroyables. Mais en tout cas, ça me fait plaisir et c'est très touchant que Mattéo me cite et pense à moi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a beaucoup de caractère, c'est un grand compétiteur. Mais en dehors, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de très respectueux, de gentil, de marrant. C'était un grand plaisir de l'avoir à côté de moi dans le vestiaire", a confié l'ancien capitaine olympien.



Steve Mandanda et Mattéo Guendouzi ont joué ensemble la saison passée. Le natif de Kinshasa a progressivement perdu sa place au profit de Pau Lopez.