Dugarry conseille à Payet de bien réfléchir à la suite

Christophe Dugarry pense que Dimitri Payet doit réfléchir à quitter l'OM, à l'occasion du mercato estival. Le consultant lui conseille de partir tant qu'il est encore à un bon niveau.





La mini-gifle lancée par Dimitri Payet à Yannick Cahuzac lui a coûté cher. La commission de discipline, jamais tendre avec l'OM de mémoire de Phocéen, l'a sanctionné de 5 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Mais les dirigeants marseillais vont déposer un recours. Ils ont dénoncé un vice de procédure. Or, le recours pourrait permettre au Réunionnais de terminer la saison.



Sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry a donné son sentiment sur la situation du capitaine de l'OM. Le consultant lui conseille de faire un point sur son avenir, cet été : "Quand il est revenu à Marseille, c'était un choix du coeur. Si j'étais à l'OM, je ferais tout pour le faire partir, car c'est un gros salaire. Après, il n'y a que lui qui puisse savoir ce qu'il veut. La difficulté, c'est de lui trouver un rôle. Après s'il reste et qu'il fait encore une vingtaine de matchs la saison prochaine, ce ne sera pas si mal que ça pour lui. À 36 ans, il sait qu'il est sur la fin. Il faut faire le bon choix, car tu ne veux pas rater ta sortie. Il sait que l'année prochaine il y aura encore Tudor, il sait à qui il a affaire", a-t-il déclaré.



Sous le maillot de l'OM, Dimitri Payet a marqué 78 buts et délivré 95 passes décisives en 492 rencontres, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu'en juin 2024 et prévoit une option lui permettant de donner une nouvelle orientation à sa carrière, au sein du club marseillais.



En attendant, Dimitri Payet devrait bien faire une apparition sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy, ce samedi, face à Lille. Un match décisif pour l'OM.