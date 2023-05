Mercato : Touré poussé vers la sortie ?

L'OM ne compterait pas sur Isaak Touré pour la saison prochaine. Le défenseur pourrait être transféré durant le mercato estival.





D'après les informations rapportées par Foot Mercato, l'OM ne compte pas sur Isaak Touré pour la saison prochaine. Le défenseur prêté à Auxerre ne figurerait pas dans les petits papiers d'Igor Tudor. Le technicien croate estimerait que "Touré ne dispose pas des qualités requises, notamment dans les duels en un contre un et dans les couvertures, à cause de sa grande taille (2,06 m), pour s'exprimer pleinement". Le joueur pourrait ainsi être prêté ou transféré dans une autre équipe durant le prochain mercato.



Âgé de 20 ans, Isaak Touré s'épanouit sous la tunique de l'AJA cette deuxième partie de saison. Le natif de Gonesse a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues et marqué 1 but.