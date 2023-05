Le LOSC veut imposer son jeu contre l'OM

Le LOSC accueille l'OM, ce samedi. L'entraîneur adjoint, Jorge Maciel, est confiant.





Paulo Fonseca étant malade, c'est Jorge Maciel qui s'est présenté face aux journalistes, vendredi. Le coach adjoint du LOSC a donné son avis sur l'opposition face à l'OM. Le technicien a une idée de la façon dont l'équipe lilloise peut poser problème aux Marseillais.



"Marseille est une équipe d'expérience, avec des internationaux. Il faut être rigoureux dans notre organisation, mais ne pas oublier que nous devons aussi imposer notre jeu. Il faudra profiter de l'intensité pour jouer au football, avoir des occasions. On a un style de jeu qui met la priorité sur le collectif, mais cela dégage quelque chose pour les individualités. Les joueurs ont des statistiques parce que l'équipe fonctionne bien", a déclaré le technicien en conférence de presse.





"Les défenseurs ont leurs repères"

Maciel a une idée de comment contrecarrer les plans des Olympiens : "On ne va pas travailler que les deux centraux contre les attaquants de l'OM. Il faut que l'on joue en équipe pour défendre plus facilement. Plus on travaille collectivement, plus fortes seront les individualités. Ils n'ont jamais joué ensemble mais on travaille la même chose depuis le début de la saison. Les défenseurs ont donc leurs repères. Et Bafodé a déjà évolué dans cette position à Toulouse et connaît bien le poste", a-t-il poursuivi.



Les Lillois sont d'autant plus confiants qu'ils sont invaincus à domicile depuis la 5e journée : "C'est une bonne chose pour nous d'être invaincus à domicile. Les supporters sont très importants pour notre réussite. Même si les supporters étaient là à l'extérieur, c'est encore différent à la maison. Dans ce type de match, l'énergie sera très importante", a encore déclaré le coach adjoint.



L'OM sait ce qui l'attend dans le Nord de la France. Le LOSC a besoin d'une victoire pour valider sa participation à une coupe d'Europe, la saison prochaine. Et les Nordistes, qui avaient posé de gros problèmes sur la pelouse du Stade Orange Vélodrome, comptent bien l'emporter ce samedi.