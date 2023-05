Balerdi croit à un faux pas lensois et compte sur Dieng

Dans un entretien accordé à RMC, Leonardo Balerdi s'est exprimé sur le duel à distance entre l'OM et le RC Lens.





Pour une fois, c'est l'OM qui jouera avant le RC Lens, son concurrent direct pour la deuxième place de Ligue 1. En cas de victoire à Lille demain soir, les hommes d'Igor Tudor pourraient prendre un point d'avance et mettre la pression sur les Sang et Or.



Pour récupérer la place de dauphin, les Phocéens seront à l'affût d'un faux pas des Lensois. Leonardo Balerdi y croit, comme il l'a confié à RMC : "Je sens qu'ils peuvent perdre des points, oui. J'ai cet espoir. On veut vraiment être deuxième pour se qualifier directement pour la Ligue des champions, ce serait très, très important. Lens peut être accroché lors des prochains matchs, mais c'est surtout à nous de faire notre travail et de gagner tous nos matchs."



L'Argentin compte notamment sur son ancien coéquipier, Bamba Dieng, pour freiner Lens ce week-end : "Je ne lui ai pas encore envoyé de message, mais il sait qu'il doit nous aider. Il aime beaucoup Marseille, l'OM compte énormément pour lui, il va forcément faire tout le possible pour nous aider."



Les hommes de Franck Haise recevront ensuite Ajaccio avant de terminer à Auxerre, au soir de la 38ème journée.