"Chacun décide de son propre destin", le message de Tudor à Tavares

Invité à commenter la forme actuelle de Nuno Tavares, Igor Tudor a préféré répondre avec philosophie.





Auteur d'un début de saison tonitruant avec notamment 3 buts lors de ses quatre premiers matchs sous la tunique olympienne, Nuno Tavares n'est plus que l'ombre de lui-même ces derniers mois. Fantomatique offensivement, il est même devenu un poids pour l'équipe en raison de ses largesses défensives.



Mis régulièrement sur le banc ses dernières semaines par Igor Tudor, le Portugais ne semble pas réagir pour autant. Interrogé sur son joueur en conférence de presse, le technicien croate n'a pas voulu être trop dur avec l'ancien Gunner, mais le message est tout de même passé : "Chacun décide de son propre destin. Moi, je peux aider en tant qu'entraîneur. C'est au joueur de décider où il veut arriver. Celui qui a le plus de talent aura le plus de succès. Plus on a de qualités, plus, on pourra obtenir de grandes choses."



Une déclaration qui semble tout de même pointer un certain manque d'investissement de la part de Tavares. Si l'on ne peut que supputer sur ses performances à l'entraînement, certains comportements en match sont assez criants, notamment sur son manque d'envie concernant les replacements défensifs. En conséquence, les dirigeants olympiens ne souhaitent garder le piston gauche.