Rongier donne son sentiment sur l'avenir de Payet

Interrogé sur le futur de Dimitri Payet en conférence de presse, Valentin Rongier a estimé que le milieu offensif n'était pas encore prêt à prendre sa retraite.





Dimitri Payet est l'un des animateurs de la fin de saison de l'OM, que ce soit sur, ou en dehors du terrain. Lourdement sanctionné par la LFP, le capitaine marseillais disputera son dernier match de l'année 2022-2023 à Lille. Devant les médias, Valentin Rongier s'est exprimé sur cette sanction : "C'est compliqué d'avoir un partenaire suspendu, qui plus est Dim. Je sais que le club s'est exprimé. Je pense qu'il y aura un recours. Je ne vais rien dire de plus. C'est sûr que ça va être dur de se passer de lui, il est super important pour nous, on ne le lâchera pas."



Dernier match de la saison ou de la carrière du Réunionnais ? Pour l'ancien Nantais, Payet n'est pas encore prêt à mettre un terme à sa carrière : "Franchement, même si j'étais dans la confidence, je ne le dirais pas. Pour moi, il n'est pas encore prêt à arrêter, c'est un compétiteur, ce serait triste de ne plus avoir Dim avec nous."



Une chose est sûre, Rongier lui, ne se voit pas quitter le club de sitôt : "Je me sens chez moi ici, je n'ai aucune raison de partir. Vous connaissez le monde du foot, mais je n'ai aucune raison de m'en aller. J'aime le club, la ville. Pourquoi partir ? Si c'est pour me sentir moins bien... Dans le foot, il peut vraiment tout se passer."