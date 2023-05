Tudor juge la saison de l'OM

Le technicien croate s'est dit satisfait de la saison réalisée par ses hommes, même si le club ne parvient pas à décrocher la deuxième place au classement.





Les Olympiens tournent à un rythme d'enfer avec 73 points après 35 journées. Pour autant, le club n'occupe pas l'une des deux premières places. Le classement est-il le seul marqueur d'une saison réussie ? Pas pour Igor Tudor, comme il l'a expliqué en conférence de presse : "On a fait une grande saison, mon objectif est de tirer le maximum de mon effectif. On a réussi à faire quelque chose de très bien, c'est une bonne saison, le public a apprécié, ça va au-delà du classement."



L'ancien du Hellas Vérone s'est ensuite projeté sur le déplacement à Lille ce samedi : "Lille est une équipe bien organisée, ce sera très important pour nous, on a l'envie de gagner. La préparation reste la même, on a la même motivation. Des difficultés contre les équipes plus faibles ? Je préfère jouer contre une équipe moins forte que contre Lille à l'extérieur, car Lille a un très bon niveau, c'est une équipe très forte. Ce sera très compliqué."



Un match qui sera sans doute le dernier de Dimitri Payet cette saison, après sa suspension. Sur ce point, Tudor a demandé une uniformisation de l'utilisation de la vidéo : "On a tous des yeux, on a vu ce qui s'est passé. S'ils utilisent la vidéo, l'important, c'est qu'ils le fassent tout le temps."