Rongier : "La 3ème place serait un échec"

En conférence de presse, Valentin Rongier a donné son sentiment sur la lutte à distance entre Lens et l'OM.





En déplacement à Lille ce samedi, l'OM a l'occasion de reprendre provisoirement un point d'avance sur Lens en cas de victoire à Pierre Mauroy. Un succès qui pourrait mettre la pression aux hommes de Franck Haise, qui seront aux prises avec Lorient le lendemain.



Sans surprise, Valentin Rongier croit encore à un faux pas des Sang et Or sur cette fin de saison : "Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. On est derrière, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'an dernier, on va y croire jusqu'au bout, c'est une certitude. On y croit, on sait que c'est dur de gagner des matchs, tout est possible dans le foot, les équipes jouent le jeu, les matchs de Lens ne seront pas simples, on espère un faux pas. À nous aussi de remporter nos trois matchs."



Pour autant, il estime que la troisième place serait un échec au vu des résultats du club cette saison : "Quand je parle d'échec, c'est parce qu'on a tellement de qualités... L'objectif, c'est de se qualifier directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. On a fait une belle saison. Ce n'est pas une saison parfaite. La 3e place, c'est un échec si on regarde notre effectif et nos ambitions."