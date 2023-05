Dugarry estime que l'OM doit faire partir Payet

Sur les ondes de RMC, le champion du monde 98 a expliqué qu'il serait plus judicieux pour l'OM de se séparer de Dimitri Payet, à un an de la fin de son contrat.





Décisif lors des deux dernières rencontres à Lens et face à Angers, Dimitri Payet pouvait être le facteur X de l'OM sur cette fin de saison. Malheureusement, le Réunionnais a été lourdement sanctionné (5 matchs de suspension, dont 3 fermes) par la commission de discipline et va donc disputer son dernier match de la saison ce week-end sur la pelouse de Lille.



Peut-être même son dernier sous les couleurs phocéennes, puisque le capitaine marseillais arrive en fin de contrat en juin 2024 et n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Pour Christophe Dugarry, le club doit en tout cas "tout faire" pour le faire partir, comme il l'a expliqué sur RMC : "Quand il est revenu à Marseille, c'était un choix du coeur. Si j'étais à l'OM, je ferais tout pour le faire partir, car c'est un gros salaire. Après, il n'y a que lui qui puisse savoir ce qu'il veut. La difficulté, c'est de lui trouver un rôle. Après s'il reste et qu'il fait encore une vingtaine de matchs la saison prochaine ce ne sera pas si mal que ça pour lui. À 36 ans, il sait qu'il est sur la fin. Il faut faire le bon choix, car tu ne veux pas rater ta sortie. Il sait que l'année prochaine il y aura encore Tudor, il sait à qui il a affaire."