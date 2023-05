Rongier regrette les décisions arbitrales injustes

Valentin Rongier considère que les arbitres de Ligue 1 arbitrent l'OM différemment des autres clubs. Le milieu de terrain constate des injustices.





Valentin Rongier ne décolère pas concernant l'arbitrage. Le joueur phocéen estime que l'OM est systématiquement lésé : "Comment bien exprimer mes propos ? Je suis quelqu'un de très naïf, je me dis que tout le monde est respectueux, droit. Mais franchement, avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte qu'on n'était pas tous logé à la même enseigne. Sur certains matches, ça m'a fait câbler. En tant que joueur et capitaine, je devais montrer l'exemple pour ne pas m'emporter et mal réagir, mais ça bouillonnait en moi. Il y a eu des situations injustes, et ça coûte des points. C'est très frustrant, et selon moi ce n'est pas que du clubisme et du chauvinisme", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.





"Maintenant qu'ils ont tous les outils pour les aider, je ne comprends pas qu'il y ait encore de l'injustice"

Le joueur considère que les décisions sont toujours défavorables au club olympien : "On regarde ce qui nous concerne. Dites-moi une situation cette saison où l'arbitre a avantagé l'OM ? Un fait de jeu où on se dit : "Il les a mis bien" ? Globalement, il y a plus de décisions en notre défaveur. On a plus perdu de points qu'on en a gagné. On ne laisse pas assez jouer dans le championnat français, on coupe le jeu, c'est moins beau pour le spectacle. Attention, c'est dur d'être arbitre. Je ne les critique pas, c'est un métier difficile entre les joueurs qui ont du vice et tout le reste. Mais maintenant qu'ils ont tous les outils pour les aider, je ne comprends pas qu'il y ait encore de l'injustice dans certaines situations. Lens-OM, il fallait laisser jouer. Je l'ai dit à l'arbitre sur le but annulé à Alexis (Sanchez) : "Si l'action se passe dans notre camp, est-ce que vous sifflez faute?" Il n'aurait pas sifflé, il n'y a jamais faute..."



La situation n'est pas sans rappeler celle de plusieurs saisons de la dernière décennie.