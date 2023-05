Rongier : "On va y aller comme des guerriers car on y croit"

Valentin Rongier a donné son sentiment sur la rencontre qui va se disputer à Lille, samedi. Le milieu de terrain de l'OM a des regrets sur le match perdu contre Lens (1-2), il y a deux semaines.





Il ne reste que trois matchs à l'OM pour revenir sur le RC Lens, au classement de Ligue 1. L'équipe d'Igor Tudor joue un match déterminant ce soir, sur la pelouse de Lille. Valentin Rongier s'attend à une opposition très difficile, face à une formation réputée joueuse.



Interrogé par La Provence, le milieu de terrain olympien a commenté la rencontre à venir contre le LOSC. L'ancien Nantais admet qu'elle pourrait être décisive : "C'est un gros match, effectivement, contre un adversaire redoutable, surtout chez lui. On connaît les qualités du LOSC, ils ne sont pas là au classement par hasard. On s'attend à un match compliqué contre une équipe qui joue très bien au foot. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent sur le terrain. On va y aller comme des guerriers car on y croit, et on y croira jusqu'au bout. Si on veut espérer quelque chose, ça passe par une victoire. Il ne faut pas lâcher de points, Lens n'en laisse pas ou très peu en route. Il faut gagner, être concentré, mettre de l'intensité, être efficace."





Les 3 dernières journées s'annoncent particulièrement folles avec de nombreux rebondissements 🔥https://t.co/JyRotdrc7Z — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 18, 2023

"On terminera peut-être troisièmes mais on va tout donner"

Le vestiaire marseillais continue selon lui de croire à la 2e place : "Bien sûr. Tout le monde y croit, on est des compétiteurs. Si on n'y croyait plus, il ne faudrait même plus jouer les matches. C'est dur de gagner les matches. Chapeau à Lens pour ce qu'ils font cette saison, mais ce n'est pas terminé. Il reste trois rencontres, ils sont capables de se faire accrocher. Ce sera à nous d'en profiter. La saison dernière, ça s'est joué à la dernière seconde. C'est la beauté du sport et du football. On l'a vécu, les événements ont tourné en notre faveur. On terminera peut-être troisièmes mais on va tout donner."



Valentin Rongier admet être déçu du match disputé à Bollaert : "On a des regrets. C'est un peu tard pour le dire, mais il aurait fallu faire plus. Au match aller, on doit marquer en première mi-temps et gagner. Au retour, on les a sentis motivés, comme nous, mais un match nul ou une victoire auraient été faisables. Je tiens quand même à les féliciter pour ce qu'ils font, ils réalisent une très belle saison. " Le joueur juge que la saison de l'OM a été belle : " Je vais peut-être choquer des gens, mais j'estime que c'est une saison réussie car on est parvenu à emmener le public et les supporters de l'OM avec nous. Je pense qu'ils ont pris du plaisir à nous voir jouer cette saison et c'est super important."



Valentin Rongier a disputé 44 matchs, pour 1 but et 2 passes décisives, cette saison. Le natif de Mâcon s'est imposé comme un cadre de l'équipe d'Igor Tudor.