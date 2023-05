Un dirigeant de l'OM en partance pour Lyon ?

John Textor se serait mis en tête de recruter Matthieu Louis-Jean, chief scout à l'OM. Le patron lyonnais souhaiterait faire de lui son nouveau directeur général.





Ce n'est pas anodin, Bruno Cheyrou ne devrait pas tenir très longtemps son poste à Lyon. John Textor, qui vient d'évincer Jean-Michel Aulas, aurait en tête de le remplacer par quelqu'un de plus compétent. Et l'Américain pense notamment à Matthieu Louis-Jean pour le remplacer, révèle L'Équipe. L'ancien footballeur occupe actuellement un poste de chief scout à l'OM. Il est annoncé en partance et pourrait donc rebondir dans le Rhône.



Avant d'être dans le recrutement, Matthieu Louis-Jean a connu une carrière de footballeur qui l'a amené à porter les couleurs du Havre, de Nottingham Forest et de Norwich. Il a notamment cumulé 4 sélections avec l'équipe de France Espoirs.