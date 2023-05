Pires révèle le discours de Courbis à la mi-temps du fameux OM-Montpellier

Robert Pires s'est remémoré le match remporté par l'OM contre Montpellier 5-4, après que les Héraultais aient mené 4-0 à la pause.





Robert Pires était sur la pelouse lors du fameux OM-Montpellier de la saison 1998-1999. Le milieu offensif s'est souvenu du discours prononcé par Rolland Courbis à la mi-temps : "0-4 à la mi-temps pour Montpellier. Donc, on rentre au vestiaire, on se fait incendier par nos supporters. Et là, Rolland arrive dans le vestiaire très calme. Très serein. 'Voilà, on va dire que c'est un match de pétanque. C'est-à-dire que l'équipe adverse mène 12-0 et pour qu'elle gagne, il faut qu'elle mette le 13e point.' Et là, on s'est dit : 'Mais il part dans quel délire ?' En fait, il a senti que cette première mi-temps qu'il n'y avait rien à faire, qu'on ne pouvait pas rivaliser. Il a été très calme, mais en même temps très positif. Et c'est pour ça qu'on a réussi à gagner 5-4", a-t-il déclaré à Ligue1.fr.



Cette saison-là, l'OM a terminé 2e de Ligue 1, derrière Bordeaux. L'équipe de Courbis a également atteint la finale de la Coupe UEFA (C3), perdue contre une équipe de Parme aux méthodes d'entraînement douteuses.