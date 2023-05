Lille-OM : compositions probables, chaîne et horaire

L'OM se déplace à Lille, samedi, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Compositions probables, chaîne TV, horaire... Voici les informations à connaître sur le match !





L'OM s'est relancé contre Angers (3-1), dimanche, au Stade Orange Vélodrome. Les Phocéens vont devoir confirmer lors d'un déplacement à Lille qui s'annonce périlleux, contre une équipe réputée en forme. Au classement des Expected Points, basés sur les Expected Goals, le LOSC est... premier. Il possède la plus forte possession en L1.



Les Lillois ont notamment rapporté le point du match nul de Monaco (1-1) le week-end dernier, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Leurs résultats récents ont donné lieu à des matchs accrochés. L'équipe coachée par Paulo Fonseca est 5e au classement de Ligue 1, à 13 points de l'OM.





🥇 _______ ❓

🥈 _______ ❓

🥉 _______ ❓



✍️ A vous 😉 ! pic.twitter.com/fVLUMpvG0O — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 17, 2023

Historique des matchs entre Lille et l'OM

Lille et l'OM se sont rencontrés à 109 reprises en championnat. Ces deux dernières saisons, le club olympien s'est incliné sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. Le bilan global est de 45 victoires marseillaises, 30 matchs nuls et 34 succès lillois.



Les cinq derniers Lille-OM :

03/10/2021 : Lille 2-0 Marseille

03/03/2021 : Lille 2-0 Marseille

16/02/2020 : Lille 1-2 Marseille

30/09/2018 : Lille 3-0 Marseille

29/10/2017 : Lille 0-1 Marseille.





Lille-OM : les compositions probables

L'OM pourra s'appuyer sur Dimitri Payet, qui n'est suspendu qu'à partir de la 37e journée et pour lequel le club va lancer un recours. Samuel Gigot a quant à lui repris l'entraînement. Les deux grands absents sont Azzedine Ounahi et Amine Harit. Côté nordiste, Tiago Djalo (ligaments croisés) et Edon Zhegrova sont forfaits.



La composition probable de l'OM : Lopez - Rongier, Balerdi, Kolasinac - Tavares, Guendouzi, Veretout, Clauss - Malinovskyi, Under - Sanchez.



La composition probable de Lille : Chevalier - Diakité, Fonte, Aleksandro, Ismaily - André, A. Gomes - Bamba, Cabella, David - Weah.





Lille-OM : c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre Lille-OM est programmée sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360. Le coup d'envoi sera donné à 21h00.