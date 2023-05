Un jeune espoir camerounais à l'essai

Mimb Bayeng (18 ans), membre de la Kadji Sport Academies de Douala est actuellement à l'essai.





L'OM continue de prospecter chez les jeunes. Après François-Régis Mughe, auteur du but égalisateur face à Annecy, c'est un autre espoir camerounais qui est mis à l'essai au centre Robert-Louis Dreyfus ces derniers jours.



Mimb Bayeng (18 ans) est issu de la Kadji Sport Academies de Douala et occupe le poste de latéral gauche, capable également d'occuper l'axe central. Il pourrait signer un contrat dans les prochains jours. Le plus dur sera, évidemment, d'avoir une chance dans le groupe professionnel.