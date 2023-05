Rothen juge Veretout trop payé comparé à Sanchez

Jérôme Rothen se base sur les chiffres de L'Équipe pour donner son avis sur les rémunérations de l'OM. Le consultant pense que Jordan Veretout est trop payé par rapport à Alexis Sanchez.





Le 30 mars dernier, L'Équipe a publié les salaires de l'OM. Mais d'après nos sources, ils étaient tous faux. Jérôme Rothen s'appuie tout de même dessus pour commenter la hiérarchie du vestiaire marseillais : "Que Veretout ait le meilleur contrat de l'OM, ce n'est pas possible. Arrêtez deux secondes. Ce qui est normal, c'est que quand tu fais une bonne saison, à n'importe quel âge, et que tu estimes être un joueur leader, tu as le meilleur salaire. Qu'il demande un salaire supérieur, c'est logique et ça fait partie de la négociation, et nous sommes tous passés par là. Et il l'obtiendra. Le club doit faire en sorte que le joueur soit heureux", a lancé le consultant parisien au micro de RMC Sport.



Jérôme Rothen s'étend beaucoup moins sur le niveau des salaires du PSG et son déficit annoncé pour 2022-2023, estimé entre 100 et 150 millions d'euros. La DNCG et le fair-play financier ne bronchent pas, ce qui apparemment est beaucoup plus acceptable.