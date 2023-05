Info FM : l'OM n'a pas discuté avec Dovbyk

Artem Dovbyk a affirmé avoir discuté avec l'OM lors de l'hiver dernier. Nous nous sommes renseignés sur son cas. Or, selon nos sources, il s'avère que les dirigeants marseillais n'ont pas discuté avec lui ou son agent.





Interrogé par une chaîne de télévision locale, Artem Dovbyk a commenté les rumeurs qui l'ont lié à l'OM. L'international ukrainien (15 sélections, 6 buts) les a confirmées : "Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois, mais cela s'est intensifié depuis. Tout est possible. Si j'aimerais signer à l'OM ? Pourquoi pas, l'équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d'avoir un accord", a-t-il déclaré.





Nice et Lens intéressés par son profil ?

Footmarseille.com s'est renseigné sur le dossier. Or, d'après nos sources, il s'avère que l'OM n'a pas discuté avec lui ni avec son agent. Les dirigeants phocéens ne s'intéressent tout simplement pas à son profil. L'objectif prioritaire de l'OM est de prolonger Alexis Sanchez. Ensuite, le club phocéen peut compter sur Vitinha, qui devrait s'adapter progressivement à la Ligue 1. Le Portugais pourrait être l'un des grands bénéficiaires de la préparation estivale 2023.



Âgé de 25 ans, le natif de Cherkasy évolue sous les couleurs du SK Dnipro-1, avec qui il a un contrat qui court jusqu'en décembre 2023. Le solide attaquant (1m89) a marqué 28 buts et délivré 8 passes décisives en 35 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Transfermarkt estime son transfert à environ 11 millions d'euros. Team Football affirme que son transfert pourrait atteindre 15 millions d'euros.



D'autres clubs tels que Galatasaray semblent s'être intéressés à l'Ukrainien lors de l'hiver dernier. Team Football affirme que le RC Lens est également sur le coup, ainsi que l'OGC Nice, Nottingham Forest, Aston Villa, Brighton, l'Union Berlin, Fribourg et Trabzonspor. Le joueur devrait donc facilement trouver un nouveau club où rebondir.