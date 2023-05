La LFP justifie la sanction de Payet

Sébastien Deneux a commenté la sanction prononcée par la LFP contre Dimitri Payet. Le président de la commission de discipline de la LFP n'a pas tenu compte de la possible fin de carrière du joueur de l'OM.





Dans L'Équipe, Sébastien Deneux s'est exprimé sur la décision de suspendre Dimitri Payet pour trois rencontres fermes, plus deux avec sursis. "On ne se positionne pas par rapport à une éventuelle fin de carrière. On n'est pas comptables de ce que fera ou ne fera pas le joueur la saison prochaine. On fait comme s'il continuait", a-t-il déclaré.



Dimitri Payet ne semble pas figurer dans les plans de l'OM pour la saison prochaine. Le match programmé contre Lille pourrait bien être le dernier sous la tunique marseillaise.