Mercato : Payet vers la sortie ?

La rencontre Lille-OM pourrait être la dernière de Dimitri Payet sous la tunique olympienne. Le club phocéen ne compterait pas sur lui pour la prochaine saison.





Suspendu pour trois matchs fermes (plus deux avec sursis), Dimitri Payet jouera son dernier match de la saison face au LOSC samedi. L'incertitude règne concernant son avenir, et il n'est pas exclu que ce match soit son dernier sous le maillot marseillais.



Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la situation de Dimitri Payet. Le journal affirme que le Réunionnais ne fait pas partie des plans de l'OM pour la prochaine saison. L'arrivée d'Igor Tudor a coïncidé avec la mise en place d'un style de jeu qui ne correspond pas aux qualités du milieu offensif. L'évolution ne devrait pas lui être favorable cet été.





Un salaire largement réduit

Dimitri Payet possède un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Il avait été négocié avec Jacques-Henri Eyraud il y a trois ans. Le joueur avait accepté de diviser son salaire par deux pour la saison 2020-2021, puis de le réduire de 30 % pour 2021-2022. Enfin, pour les deux dernières années, ses émoluments devraient être réduits de 40 à 60 %, le joueur ayant notamment renoncé à certaines primes.



Une très grande partie de sa rémunération est liée à sa titularisation dans l'équipe. Or, Igor Tudor l'aligne peu souvent au coup d'envoi. Cela explique pourquoi son salaire n'est plus un problème pour l'OM. Et ce qui fait aussi que le club olympien n'aura pas de problème à le conserver sans le faire jouer. Son contrat prévoit une clause de reconversion. Mais il est malgré tout difficile de dire si Payet restera cet été.







La situation du capitaine de l'OM est incertaine. Mais selon le journal, cela ne veut pas dire que le joueur va quitter Marseille. Payet l'a répété à plusieurs reprises, il se plaît dans la ville phocéenne. Il s'investit dans des associations et répond favorablement à de nombreuses sollicitations.



Dimitri Payet a jusqu'à présent disputé 326 matchs avec l'OM, toutes compétitions confondues. Le joueur a inscrit 78 buts et délivré 95 passes décisives. Il figure à la 15e position des meilleurs buteurs de l'histoire olympienne. Son départ marquera un tournant au sein du club.