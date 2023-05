Deschamps : "La première victoire d'un club français et ça le restera"

Didier Deschamps n'oublie pas le premier trophée majeur qu'il a remporté avec l'OM en mai 1993.





Interrogé par La Provence, Didier Deschamps s'est remémoré la victoire en Ligue des Champions du 26 mai 1993. L'actuel sélectionneur des Bleus ne compte pas l'oublier : "Il faut vivre avec son temps, mais avec un devoir de mémoire sur l'histoire", a-t-il expliqué au quotidien. Et de poursuivre : "C'est le trophée le plus important que l'on pouvait remporter avec un club, c'est la première victoire d'un club français et ça le restera."



La Provence publie une série de vidéos consacrées aux coulisses de la victoire de 1993. Elles seront d'abord accessibles à ses abonnés.