La LFP a tranché : Payet jouera son dernier match contre Lille

La commission de discipline a sanctionné Dimitri Payet suite à la gifle infligée à Yannick Cahuzac. Le capitaine de l'OM disputera son dernier match de la saison contre le LOSC, samedi.





Dimitri Payet a perdu ses nerfs lors de la rencontre Lens-OM, qui s'est déroulée il y a dix jours. Le natif de Saint-Pierre (Réunion) a donné une gifle à Yannick Cahuzac, qui était sorti du banc pour mettre la pression sur l'arbitre. Le Corse a plutôt bien réussi son coup. Facundo Medina, qui avait lancé le ballon vers le banc phocéen, n'a pas été sanctionné. Clément Turpin n'a pas vu ou n'a pas voulu voir l'incident, et la VAR ne l'a pas signalé.





❌ Dimitri Payet, Achraf Hakimi, Kevin Danso... Toutes les décisions de la commission de discipline de ce mercredi ⤵https://t.co/aWutrsniaA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 17, 2023

Trois matchs de suspension fermes, plus deux avec sursis

Si Facundo Medina est passé entre les mailles du filet, ce n'est pas le cas de Dimitri Payet. Le Réunionnais a payé le prix fort pour la présence massive des caméras ce soir-là. La même altercation lors d'un Ajaccio-Angers, par exemple, n'aurait pas suscité de débat. Personne ne l'aurait remarquée. La commission de discipline de la LFP, qui n'est jamais tendre envers Payet, l'a sanctionné de trois matchs de suspension fermes, plus deux avec sursis.



L'Équipe juge sa sanction "pas trop salée". Dans le quotidien, le curseur ne paraît jamais positionné au point de départ du graphique lorsqu'il s'agit d'évaluer un événement impliquant l'OM. Il est évident que la sanction est lourde. Igor Tudor perd l'un de ses atouts majeurs pour la fin de la saison, un joueur capable de faire la différence. Avec les absences d'Azzedine Ounahi et d'Amine Harit, le coup est dur.



Dimitri Payet sera certainement très motivé pour son dernier match face aux Lillois. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'Igor Tudor le titularisera. Le Croate trouve qu'il présente des limites athlétiques et rechigne souvent à l'aligner dans son onze de départ. Âgé de 36 ans, le joueur a disputé 27 matchs cette saison, dont 11 en tant que titulaire, marquant 4 buts et délivrant 3 passes décisives.