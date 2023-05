Un rendez-vous important programmé pour Sanchez

Alexis Sanchez ferait d'une prolongation à l'OM sa priorité dans l'optique de la prochaine saison. Des discussions vont bientôt démarrer concernant son nouveau contrat. Son salaire pourrait poser problème.





D'après les informations recueillies par RMC Sport, des négociations vont bientôt commencer concernant le contrat d'Alexis Sanchez, qui est censé se terminer en juin. Florent Germain affirme qu'il existe "une volonté commune de poursuivre l'aventure" entre le joueur et ses dirigeants. L'OM serait très satisfait du rendement de l'ancien intériste, et aussi de son comportement à l'entraînement. Quant au joueur, il apprécierait le contexte mais pourrait profiter de l'intérêt qu'il suscite pour renégocier ses émoluments.



Le rendez-vous, qui est programmé dans les prochains jours (son agent est à Marseille), devrait être important pour la suite. Le média précise que les dirigeants marseillais gardent la tête froide et n'entendent pas sortir de leur ligne concernant les revenus du joueur. Pour rappel, Sanchez a inscrit 14 buts en 32 matchs de Ligue 1 cette saison. Il a aussi délivré 2 passes décisives.