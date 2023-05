Le rôle clé de Malinovskyi dans le projet à long terme de l'OM

Florent Germain a souligné l'importance de Ruslan Malinovskyi dans le projet de l'OM. Le journaliste l'imagine bien prendre la place de Dimitri Payet, ces prochaines saisons.





Ruslan Malinovskyi alterne encore le bon et le moins bon, sous le maillot de l'OM. L'Ukrainien ne paraît pas encore totalement adapté au contexte marseillais. Florent Germain a commenté sa situation sur RMC Sport : "Igor Tudor a énormément confiance en Malinovskyi. On a eu des débats pour d'autres joueurs, comme Balerdi par exemple, mais c'est Tudor qui décide. Je pense qu'il y a une réflexion avec lui sur le long terme, du genre 'il faut qu'il joue un maximum parce que le vrai Malinovskyi on ne l'a pas encore vu'", a-t-il déclaré.



Le journaliste n'en pense pas moins qu'il tiendra un rôle important, ces prochaines années : "Les dirigeants croient vraiment en lui, dans les années qui viennent, l'année prochaine, après ces six mois d'acclimatation, quand il aura pris le pouls de cet OM, pour eux il va exploser. Dans les choix, on voit très bien que pour eux, Payet, c'est un choix sur la fin alors que Malinovskyi on lui promet un bel avenir", a-t-il ajouté.



Ruslan Malinovskyi a inscrit 2 buts en 20 apparitions avec l'OM. Le natif de Zhytomyr a réalisé une bonne deuxième mi-temps contre Angers, dimanche.