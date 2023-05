Mercato : le PSG tente le coup avec... Sanchez ?

Le PSG penserait à Alexis Sanchez pour compenser le départ de Lionel Messi. Le club parisien aurait pris contact avec son agent.





Le PSG cherche à renforcer son attaque pour la saison prochaine en raison du probable départ de Lionel Messi. Selon des informations d'El Deportivo, le club parisien s'intéresse de près à Alexis Sanchez, qui est en fin de contrat avec l'OM.



L'attaquant chilien, âgé de 34 ans, réalise une saison remarquable avec l'équipe marseillaise. Les dirigeants souhaitent le prolonger. D'après le média, son agent, Fernando Felicevich, est arrivé en France pour discuter de l'avenir du joueur. Mais si le joueur se plaît à l'OM, l'intérêt du PSG pourrait le faire changer d'avis. D'autant que le joueur a de grandes ambitions pour ces dernières années en Europe.





L'OM pas sûr de jouer la C1

Alexis Sanchez souhaiterait en effet être certain de participer à la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille, actuellement troisième de Ligue 1, ne lui offre pour l'instant qu'une place en barrages et en tour préliminaire de la compétition. La situation du PSG est moins compliquée.



Le club parisien, qui est premier avec 6 points d'avance sur Lens et 8 sur l'OM, pourrait lui offrir une chance de "briller" sur la scène européenne, explique El Deportivo. L'équipe qatarie aspire chaque année à remporter le prestigieux trophée. Mais il n'a certainement pas échappé au Chilien qu'elle se ramasse systématiquement.







Le départ de Lionel Messi libérerait en tout cas une part importante de la masse salariale du PSG. Elle permettrait à Luis Campos de proposer une offre XXL à Alexis Sanchez. Ce malgré les centaines de millions d'euros de déficit affichées ces dernière saisons. Ils ne gênent apparemment ni l'UEFA ni la DNCG.



Un transfert vers l'équipe parisienne provoquerait sans aucun doute la fureur des fans marseillais. Si cette rumeur venait à se confirmer, Alexis Sanchez serait confronté à un dilemme entre son intégrité personnelle et son désir de réussir.