La colère de Di Meco sur l'homophobie dans le foot

Eric Di Meco a poussé un coup de gueule sur l'homophobie qui règne dans le monde du football. Le consultant appelle les instances à se poser les bonnes questions.





Au micro de RMC Sport, Eric Di Meco s'est exprimé sur l'homophobie qui règne dans le monde du football. L'ancien défenseur pense qu'il y a un problème réel et que les instances ne font pas ce qu'il faut pour le résoudre : "On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un gros problème, en France en général mais dans le foot en particulier. La discrimination tue. Des gens meurent. Je ne suis pas sûr que le travail de fond soit fait. Ne nous cachons pas, il y a un problème dans le foot avec ça. Si on m'explique qu'il n'y a pas d'homosexualité dans le foot, je ne veux pas le croire. Mais s'il n'y a pas de joueurs qui ont fait leur coming-out dans le foot, ou si c'est très rare, c'est parce qu'il y a un gros problème par rapport à ça."



Pour rappel, plusieurs joueurs ont refusé de jouer le weekend dernier, en Ligue 1, en raison du maillot contre l'homophobie. La ministre a demandé des sanctions.