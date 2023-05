Mercato : Guendouzi discute toujours avec Aston Villa, un autre club intéressé

Mattéo Guendouzi aurait demandé un nouvel entretien avec Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa. Tottenham s'intéresserait aussi au milieu de terrain de l'OM.





Durant l'hiver, la presse a évoqué des contacts entre Mattéo Guendouzi et Aston Villa. Un entretien aurait eu lieu entre le Marseillais et le coach des Villans, Unai Emery. Le joueur de l'OM est resté, mais n'a jamais vraiment démenti ces bruits. Les rumeurs repartent de plus belle ce mois de mai.



D'après les informations recueillies par le Birmingham Live, Mattéo Guendouzi a demandé à rencontrer de nouveau Unai Emery pour discuter d'un éventuel transfert. Le joueur phocéen souhaiterait avoir plus de garanties. Le média précise qu'Aston Villa entamera des discussions avec l'OM au terme de la saison.





Aston Villa notebook: Chris Heck role explained, Las Vegas blow, Jorge Mendes and Matteo Guendouzi | @PreeceObserver https://t.co/TGCI9Ag6Oy #avfc — Aston Villa News (@AVFC_News) May 10, 2023

L'OM attendrait 32 M€ pour son transfert

En plein sprint final, le moment est évidemment mal choisi pour penser au prochain mercato. D'autant que Mattéo Guendouzi peine à se montrer régulier. Il faut espérer que le natif de Poissy sera bien concentré sur la fin de la saison ces prochaines semaines.



Cette saison, Mattéo Guendouzi a éprouvé des difficultés à s'adapter à la méthode d'Igor Tudor. Le technicien croate, qui a passé l'essentiel de sa carrière en Italie, a apporté de la rigueur à la Commanderie. Cela s'est mal passé avec certains éléments comme Gerson, qui ont préféré aller voir ce qui se faisait ailleurs.



Guendouzi a disputé 41 matchs, toutes compétitions confondues, depuis l'été dernier. L'ancien Gunner a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques en deçà de celles de l'exercice précédent (56 matchs, 5 buts et 14 passes décisives).



Le journaliste Mohamed Toubache-Ter affirme quant à lui que Tottenham est aussi sur le coup et que l'OM attend un montant de 32 millions d'euros, bonus compris, pour son transfert.