Deux olympiens nominés aux trophées UNFP

La LFP vient de dévoiler la liste des nominés pour les trophées UNFP. Igor Tudor est présent pour le titre meilleur entraîneur et Pau Lopez pour celui de meilleur gardien de Ligue 1.





Comme chaque année, la ligue va récompenser joueurs et entraîneurs qui se sont particulièrement distingués lors de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce mardi, c'était le temps des nominations et deux Olympiens ont reçu leur carton d'invitation.





Tudor nominé, pas Galtier



Pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1, Igor Tudor a logiquement été nominé aux côtés de Franck Haise (Lens), Paulo Fonseca (Lille), Pascal Gastien (Clermont) et Philippe Montanier (Toulouse). Christophe Galtier, quant à lui, n'est pas présent malgré la première place du PSG.





Ils ont un métier à multiple casquettes, et les meilleurs d'entre eux sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Entraineur de @Ligue1UberEats :



🧢 P. FONSECA

🧢 P. GASTIEN

🧢 F. HAISE

🧢 P. MONTANIER

🧢 I. TUDOR#TropheesUNFP pic.twitter.com/knACKu2PYK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2023