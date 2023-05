Dib voit l'OM finir second en cas de victoire à Lille

Interrogé par La Provence, l'ancien milieu de terrain de l'OM a donné son avis sur la lutte à distance entre l'OM et le RC Lens.





Battus à Bollaert le week-end dernier, les hommes d'Igor Tudor doivent désormais espérer un faux pas du RC Lens, tout en réalisant un carton plein pour récupérer la deuxième place au classement, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.



Lors d'un entretien accordé à La Provence, Marcel Dib a fait le point sur la course à la place de dauphin. Pour l'ancien Olympien, une victoire à Lille serait un grand pas vers l'objectif : "Selon moi, Lens ne va pas réussir à gagner à Lorient et à Auxerre. Ce week-end sera extrêmement important pour le classement final. Si on gagne ce match-là, on finira 2e, j'en suis convaincu. Ce sera très difficile, car les Olympiens apparaissent un peu émoussés depuis quelques semaines. Mais ça peut le faire, parce qu'on est meilleurs à l'extérieur où l'on joue de manière plus libérée."



Lors des trois dernières journées de Ligue 1, l'OM se déplace à Lille, reçoit Brest et ira à Ajaccio pour clore sa saison. Les hommes de Franck Haise, quant à eux, iront à Lorient, recevront Ajaccio avant de terminer à Auxerre. Cette année encore, la deuxième place pourrait se jouer au goal-average.