Lille-OM : l'arbitre est connu

Pour la 36e journée de Ligue 1, l'OM se déplace à Lille samedi soir, à 21h00. L'arbitre de la rencontre a été désigné par la LFP.





Pour ce choc de la 36e journée du championnat de France entre le LOSC et l'Olympique de Marseille samedi, c'est Jérôme Brisard qui a été désigné. Il sera accompagné d'Alexis Auger et Alexandre Viala. Le quatrième arbitre sera Aurélien Petit et les assistants vidéos seront Alexandre Castro et Hicham Zakrani.



Mr Brisard a déjà dirigé l'OM à deux reprises cette saison et à chaque fois les joueurs d'Igor Tudor se sont imposés : contre Reims (4-1) et Lyon (1-2).