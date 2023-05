Di Meco estime que Payet "peut encore rendre des services"

Dans le Moscato Show, Eric Di Meco s'est exprimé sur l'avenir de Dimitri Payet. Le consultant estime que le milieu offensif a encore à donner à l'OM.





Disposant d'un temps de jeu très réduit sous les ordres d'Igor Tudor cette saison, Dimitri Payet n'a jamais baissé les bras, dans l'espoir que le technicien croate lui accorde une véritable chance.





"Il peut encore rendre des services"



C'est davantage le cas en cette fin de saison, même si son temps de jeu reste assez faible. Pour autant, il a réussi à être impactant lors des trois dernières rencontres face à Auxerre, Lens et Angers avec deux buts inscrits. Des performances qui laissent à penser que le milieu de terrain peut encore apporter la saison prochaine, selon Eric Di Meco : "Payet a montré cette année un état d'esprit au-dessus de tout soupçon malgré une année difficile. Ne pas sortir des clous après cette année-là quand tu as son statut... Ça a dû être une saison difficile à gérer, il aurait pu mettre le bordel dans le vestiaire et l'OM n'aurait pas vécu la même saison. Quand on voit ce qu'il fait encore contre Angers, il a encore une année de contrat, s'il est encore dans cet état d'esprit là, pourquoi pas la finir ? Personnellement, ça m'embêterait que ce soit son dernier match. Il peut encore rendre des services."