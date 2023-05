Guy : "Sanchez ? Pas de quoi se taper le cul par terre"

Sur les ondes de RMC, Stéphane Guy a estimé que prolonger Alexis Sanchez n'était pas forcément une bonne idée pour les Olympiens.





Il faut croire qu'il y a encore des personnes sceptiques sur le niveau et l'apport d'Alexis Sanchez à l'OM. C'est le cas de Stéphane Guy qui apparemment ne juge les qualités d'un joueur que par le prisme des statistiques et du nombre de buts marqués, comme il l'a encore démontré dans l'After Foot après la victoire des Olympiens contre Angers (3-1) : "Sans vouloir dire du mal de Sanchez, il y a 12 attaquants en Ligue 1 qui ont marqué plus de buts que lui cette saison. 14 buts pour un numéro 9 à l'OM, il n'y a pas quoi se taper le cul par terre. Sans lui, l'OM n'est pas la même équipe, je suis d'accord. Je ne pensais même pas qu'il était capable de faire une saison pleine comme il fait là. Par rapport à ce que je voyais de lui en Angleterre et en Italie."



Au point que le journaliste estime qu'une prolongation du Chilien n'est peut-être pas la meilleure solution pour l'OM : "Et là que vont dire les dirigeants ? Est-ce qu'on prolonge Sanchez parce qu'il a un bon rendement ? Mais qu'est-ce que je construis avec lui ? Sinon, l'argent que l'on met sur lui, on peut le mettre sur un autre attaquant d'un autre standing."