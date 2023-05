Mercato : un Lyonnais pour remplacer Sanchez ?

Alors que l'avenir d'Alexis Sanchez reste incertain, l'OM serait à l'affût concernant un buteur de Lyon.





En fin de contrat avec l'OM en juin 2023, Alexis Sanchez, encore buteur face à Angers ce week-end (3-1), et auteur d'une très belle saison à Marseille (18 buts en 41 apparitions), pourrait cela dit quitter la Canebière prochainement. Jose Tomas Fernandez Pumarino, un journaliste collaborant avec AS et interrogé dans l'émission Todo Es Cancha, a confirmé que la direction du club phocéen s'était approché du clan de l'attaquant de 34 ans, pour une prolongation. Mais l'OM va devoir faire face à une concurrence d'envergure : "L'Olympique de Marseille a parfaitement défini l'offre de prolongation d'Alexis Sanchez. De plus, à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir".



Étincelant avec les Gunners entre 2014 et 2018, l'ancien ailier de l'Inter et du FC Barcelone pourrait retourner en Premier League, chez le 2e du championnat, qui est en capacité de lui offrir un bien meilleur salaire que l'OM.





Dembélé à la place de Sanchez ?



En cas de départ du Chilien, qui est à envisager, l'OM aurait des vues sur un buteur remplaçant à l'OL, et en fin de contrat en juin 2023 : Moussa Dembélé. Le Français de 26 ans n'a pourtant marqué que 3 buts cette saison, en 28 rencontres (dont 9 en tant que titulaire).



C'est le journaliste de Sky Sports, Florian Plettenberg, qui révèle cette information sur son compte Twitter. D'après ce dernier, l'Eintracht Francfort est très intéressé par l'attaquant de Lyon pour remplacer Randal Kolo Muani, qui devrait s'en aller. En embuscade, on trouve Naples et donc l'OM.



L'agent de Moussa Dembélé, Mamadi Fofana, a déclaré que Francfort était un "grand club" avec de nombreux supporters, et que Moussa Dembélé prenait en considération cette option. Mais pas un mot sur Marseille, qui pourrait clairement aspirer à mieux, notamment pour jouer la Ligue des Champions.