Bielsa à la tête d'une sélection

Cela semblait en très bonne voie, c'est désormais acté : Marcelo Bielsa reprend du service.





Le coach argentin, qui est passé par l'OM entre 2014 et 2015, a été licencié de Leeds United en février 2022. Depuis, Marcelo Bielsa a été associé à de nombreux clubs et sélections, en vain. Il y a peu, un membre de la fédération de football uruguayenne avait indiqué que l'Argentin avait un accord pour entraîner la sélection.



Ce mardi, sur les réseaux sociaux, la sélection uruguayenne a annoncé officiellement la signature de Marcelo Bielsa à la tête de l'équipe. L'entraîneur de 67 ans, qui a déjà dirigé l'Argentine (1998-2004) et le Chili (2007-2011), retrouve une sélection d'Amérique du Sud. Son contrat s'étend jusqu'en 2026.