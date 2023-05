Tudor taclé sur le cas Payet

Titulaire contre Angers dimanche soir (victoire 3-1), Dimitri Payet a inscrit un but pour l'OM, son 4e de la saison.





Salué par Jordan Veretout après la rencontre, le Réunionnais a brillé face à la lanterne rouge de la L1, avec une capacité toujours intacte à organiser le jeu, et un but propre techniquement à la 48e.



En fin de contrat avec l'OM en 2024, Dimitri Payet pourrait arrêter sa carrière à la fin de la saison, révèle Le Parisien. Selon Eric Di Meco, sur RMC, le numéro 10 doit poursuivre : "(Dimitri) Payet a montré cette année un état d'esprit au-dessus de tout soupçon malgré une année difficile. Quand on voit ce qu'il fait hier, il a encore une année de contrat... S'il est encore dans cet état d'esprit-là, pourquoi pas la finir ?"





Rothen charge Tudor



Sur la même radio (RMC), mais pas dans la même émission, Jérôme Rothen, lui, s'en est pris virulemment à Igor Tudor, le coach de l'OM, quant à son utilisation de Dimitri Payet sur toute la saison : "On sait très bien qu'il y a eu un petit délit de sale gueule en début de saison. Avant de mettre en place son projet de jeu, la première chose qu'il a faite, c'est d'écarter Payet, un grand artisan de la 2e place la saison dernière. On ne peut pas dire que ce choix ait donné tort à (Igor) Tudor. Mais très souvent en cours de match, on a vu les manques de l'OM. On s'st dit plus d'une fois : 'mais pourquoi Payet ne joue pas ?' En 2e partie de saison, sur des matchs nuls à domicile où ça manquait de créativité et de classe technique, je trouve qu'il n'y a aucun équivalent à Payet dans ce rôle. Il pouvait très bien entrer dans le système Tudor. On l'a vu contre Angers, il n'a pas dénoté dans le système Tudor".



Jérôme Rothen a ensuite comparé Dimitri Payet à ses coéquipiers et concurrents : "Je trouve qu'il est meilleur que (Ruslan) Malinovskyi quand il a le ballon, il est meilleur que (Mattéo) Guendouzi quand il joue plus haut, il est meilleur que (Valentin) Rongier et (Jordan) Veretout dans l'animation. Avec un Payet plus présent, l'OM aurait déjà assuré sa 2e place."



Difficile d'être aussi affirmatif, même si Dimitri Payet aurait effectivement pu rendre quelques services offensifs à l'équipe. Actuellement, l'OM est 3e de L1, derrière Lens (2e).