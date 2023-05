Guendouzi heureux d'avoir joué à son poste

Titulaire dans le double pivot du milieu de terrain, Mattéo Guendouzi a retrouvé son poste de prédilection face à Angers ce dimanche (3-1).





Cantonné à un rôle de remplaçant lors des quatre dernières rencontres, Mattéo Guendouzi retrouvait une place de titulaire dans le onze de départ d'Igor Tudor pour la réception de la lanterne rouge angevine. En plus de faire son retour au coup d'envoi, l'ancien Gunner retrouvait également son poste de prédilection, à savoir devant la défense, aux côtés de Jordan Veretout.







Auteur d'une prestation correcte, sans pour autant être vraiment transcendant, Guendouzi était malgré tout content d'occuper cette position.





"C'est là où je prends le plus de plaisir"

"C'est mon poste de prédilection, c'est là où je prends le plus de plaisir. Donc ça fait du bien de jouer à son poste et de retrouver du temps de jeu. Après, comme je l'ai toujours dit, le plus important, c'est l'équipe et notre objectif commun d'aller chercher la Ligue des Champions" a-t-il notamment déclaré en zone mixte après le match.



Cette saison, le milieu de terrain a tout de même disputé 41 matchs avec l'OM toutes compétitions confondues (dont 32 en tant que titulaire) pour 5 buts et 5 passes décisives. Un départ lors de l'intersaison est dans les tuyaux pour le Français (Aston Villa).