Abdelli : "Dur de jouer au Vélodrome contre l'OM"

Malgré l'ouverture du score, le SCO d'Angers a concédé la défaite sur la pelouse du Vélodrome (3-1).





En clôture de la 35ème journée de Ligue 1, l'OM a encore joué à se faire peur sur sa pelouse, à l'image de la dernière rencontre à domicile face à l'AJ Auxerre (2-1). Face à Angers, les hommes d'Igor Tudor ont tout de même réagi beaucoup plus vite (six minutes après l'ouverture du score) pour s'éviter de nouvelles frayeurs.



Avec un but dès le retour des vestiaires et le break réalisé à l'entame du dernier quart d'heure, les Olympiens ont assuré l'essentiel pour revenir à deux longueurs des Lensois. Après la rencontre, le milieu de terrain angevin Himad Abdelli a livré son analyse, regrettant que son équipe n'ait pas utilisé davantage les espaces laissés par la défense marseillaise : "On fait un bon match, mais on fait des erreurs bêtes. C'est dur de jouer l'OM dans son stade. On aurait pu essayer de mettre un deuxième but, d'être plus conquérants, car il y avait des espaces dans leur dos. Cette année a été compliquée. Après, on fait du football, c'est notre passion. À chaque match, on se donne à fond pour le SCO."



L'OM a désormais les yeux rivés sur le déplacement à Lille, samedi, alors que les Sang et Or iront à Lorient.