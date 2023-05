Riolo: "Il manque un peu de classe à l'OM"

Daniel Riolo a donné son sentiment sur le classement de l'OM. Le journaliste considère qu'il manque un peu de classe à l'équipe d'Igor Tudor.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a commenté le classement de l'OM. Le journaliste apprécie la manière de jouer de l'équipe d'Igor Tudor. Il trouve en revanche qu'il lui manque un peu de classe : "On n'est pas dans le mal jouer. Dans le sens où les intentions de l'OM sont toujours excellentes, toujours portées vers l'avant. C'est une équipe qui veut jouer. C'est une équipe qui veut dominer, qui veut être protagoniste. C'est juste qu'à cette équipe, il manque un peu de classe pour qu'il y ait plus de panache. Pour qu'il y ait plus de buts et que dans certains matchs ça se soit mieux passé. Les deux matchs qui laisseront des regrets, ce sont Strasbourg et Montpellier au Vélodrome. Ce n'est pas mal jouer", a-t-il déclaré.





🎙 @DanielRiolo après OM-Angers : "Attaquer, tenter des belles choses, provoquer le déséquilibre... l'OM le fait tout le temps. Le problème ce soir, c'est qu'il manque juste un petit peu de talent devant. Hormis ça, tu ne peux pas leur reprocher grand-chose." pic.twitter.com/mlkNryrExV — After Foot RMC (@AfterRMC) May 14, 2023

L'OM compte 73 points après 35 journées. Il s'agit du meilleur total de l'histoire du club, à égalité avec la saison 1971-1972. On peut donc aussi souligner la qualité du parcours des Lensois.