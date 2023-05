Veretout : "Avant d'être notre capitaine, Dimitri est un ami"

Jordan Veretout a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM contre Angers (3-1). Le milieu de terrain s'est réjoui du résultat et espère que cela laisse augurer une bonne série.





Après le match OM-Angers (3-1), Jordan Veretout a donné son analyse : "Il manque encore des points, mais on ne lâchera pas. On veut la deuxième place, on a fait ce faux pas à Lens, ça fait mal, on voulait réagir, on a réagi, on prend ce but en milieu de première période qui nous fait mal et qu'on aimerait éviter, mais on a su réagir, rester concentrés et marquer ces buts. Ça peut se jouer à la différence, il ne faut pas lâcher et continuer comme ça", a déclaré l'ancien joueur de l'AS Rome.



Le natif d'Anceny a aussi évoqué la prestation réalisée par Dimitri Payet. Le Réunionnais a marqué un but important : "Je suis content pour Dimitri (Payet), avant d'être notre capitaine, c'est un ami. Ça a été difficile cette saison, il n'a pas toujours joué, mais a toujours répondu présent. Ça faisait deux rentrées qu'il était bien, qu'il faisait la différence, le coach lui fait confiance, il a démontré qu'il méritait avec un joli but. Chapeau à lui. C'est tous ensemble qu'on pourra aller chercher cette deuxième place, Lens est devant, mais en cas de faux pas, on sera derrière."



Cette saison, Jordan Veretout a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 45 rencontres, toutes compétitions confondues.