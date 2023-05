OM-Angers: les notes des médias

L'OM s'est imposé contre Angers (3-1) après s'être fait peur dimanche soir. Voici les notes délivrées par les médias.





Comme souvent, l'OM a d'abord encaissé un but avant d'en inscrire trois. Les Phocéens ont alterné le bon et le moins bon dimanche soir au Stade Orange Vélodrome. Certaines notes paraissent néanmoins bien sévères dans les colonnes des quotidiens.



Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Cengiz Under sont récompensés pour leur prestation. Pau Lopez, Ruslan Malinovskyi (malgré sa bonne seconde période) et Matteo Guendouzi sont davantage pointés du doigt.





Les notes délivrées par les médias



Le onze de départ : Lopez (5) - Rongier (6), Balerdi (6), Kolasinac (6) - Under (7), Guendouzi (5), Veretout (6), Clauss (6) - Malinovskyi (4), Payet (6), Sanchez (7).

Le coach : Tudor (6).

L'arbitre : Millot (6).







Le onze de départ : Lopez (4) - Rongier (4), Balerdi (6), Kolasinac (5) - Under (7), Guendouzi (4), Veretout (6), Clauss (6) - Malinovskyi (4), Payet (7), Sanchez (7).

Le coach : Tudor (6).

L'arbitre : Millot (6).





Les notes d'OM-Angers : Payet et Sanchez ont montré la voie



Inspirés et buteurs, Dimitri Payet et Alexis Sanchez ont permis à Marseille de se sortir d'un mauvais pas face à Angers (3-1), qui avait ouvert le score, ce dimanche https://t.co/P75yIrUCKd#OMSCO pic.twitter.com/6DDTMn8miw — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 14, 2023



Le onze de départ : Lopez (5,9) - Rongier (7,1), Balerdi (6,7), Kolasinac (6,7) - Under (7), Guendouzi (6,5), Veretout (7,5), Clauss (7,5) - Malinovskyi (7), Payet (8,2), Sanchez (8).

Les remplaçants : Vitinha (6,3), Bailly (6,2), Tavares (6,3), Mbemba (6,3).







Le onze de départ : Lopez (4,5) - Rongier (6), Balerdi (5,5), Kolasinac (5) - Under (5), Guendouzi (5), Veretout (6,5), Clauss (6) - Malinovskyi (5), Payet (7), Sanchez (7).

Les remplaçants : Vitinha (4), Bailly (5), Tavares (5), Mbemba (5).







Le onze de départ : Lopez (5) - Rongier (6), Balerdi (5), Kolasinac (5) - Under (6), Guendouzi (5), Veretout (5), Clauss (6) - Malinovskyi (4), Payet (7), Sanchez (7,5).



Il reste trois matchs aux Phocéens pour parvenir à remonter sur le RC Lens, qui compte deux points d'avance. Pour rappel, l'OM ira à Lille le weekend prochain, tandis que les Nordistes se rendront à Lorient.