Dujeux : "C'est vraiment ce deuxième but qui me dérange"

Alexandre Dujeux, entraîneur d'Angers, a livré son analyse du match OM-Angers (3-1). Le technicien a regretté que ses joueurs aient cédé si vite après avoir ouvert le score.





En conférence de presse, Alexandre Dujeux a livré son analyse à chaud du match OM-Angers. Le technicien angevin aurait souhaité que ses joueurs soient plus solides après leur ouverture du score : "C'est l'histoire de cette fin de saison. On fait des matches avec des contenus intéressants, mais... On a mis un joueur de plus sur la largeur pour bloquer l'OM, et on l'a bien fait. L'égalisation arrive trop rapidement, on aurait pu mieux couvrir, mais l'appel de Sanchez est tranchant. Ensuite, on encaisse ce deuxième but avec un joueur marseillais qui pénètre trop facilement dans la surface. C'est vraiment ce deuxième but qui me dérange. Quand on ouvre le score, je me dis qu'on peut faire un bon coup, mais je sais qu'il reste encore beaucoup de temps. Il y a des motifs de satisfaction, mais nous avons quelques lacunes qui nous coûtent cher et qui expliquent notre classement ", a déclaré l'entraîneur du SCO.



Dernier avec seulement 14 points obtenus depuis le début de la saison, Angers est déjà relégué dans l'optique de la saison 2023-2024.