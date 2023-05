Malinovskyi : "La saison prochaine, je ressentirai plus de confiance"

Ruslan Malinovskyi a livré ses impressions après le match OM-Angers (3-1). L'Ukrainien s'est dit satisfait du résultat mais a aussi admis avoir encore besoin de temps pour s'acclimater.





Dimanche soir, l'OM a gagné face à Angers. Une rencontre compliquée : "Le match n'était pas facile, on savait que le championnat était déjà fini pour eux et qu'ils jouaient sans pression. Nous, contrairement à eux, savions qu'il fallait absolument gagner. Il nous reste trois matches à remporter. Aujourd'hui, l'important c'étaient les trois points. Maintenant, on peut commencer à se préparer pour le déplacement à Lille. Ça sera difficile", a expliqué Ruslan Malinovskyi.





"On sait que l'OM est un grand club avec beaucoup de pression"

Le milieu offensif a aussi admis mettre du temps à s'adapter à son nouveau club : "Ce n'est pas facile de découvrir de nouveaux équipiers après 3 ans et demi dans un club. Le football joué n'est pas le même ici, c'est normal, mais je travaille au maximum chaque jour à l'entraînement. Je suis sûr que la saison prochaine je ressentirai plus de confiance après avoir fait la pré-saison et les matches amicaux avec l'équipe. Le foot est ainsi : on sait que l'OM est un grand club avec beaucoup de pression. On doit finir le championnat et se qualifier en Ligue des champions, puis travailler pour faire mieux la saison prochaine", a-t-il ajouté.



Ruslan Malinovskyi a pour l'instant inscrit 2 buts en 20 apparitions avec l'OM. Le natif de Zhytomyr devra se montrer plus décisif ces prochains mois.