Tudor a des regrets, malgré la victoire

Igor Tudor s'est exprimé sur le succès obtenu par l'OM face à Angers. Le technicien croate regrette que ses troupes n'aient pas été plus efficaces.





Dimanche soir, l'OM s'est imposé 3-1 face aux Angevins. Le club phocéen s'est fait peur, en concédant le premier but. Mais Alexis Sanchez et Dimitri Payet ont inversé le cours du match, avant que Jordan Veretout n'inscrive le troisième but. Un succès qui ne satisfait pas totalement Igor Tudor.



En salle de presse, le technicien croate a donné son sentiment sur la victoire des Olympiens. Le coach attendait mieux : "Si Lens fait match nul et qu'on l'emporte, la différence de buts peut faire la différence... On aurait aimé marquer plus, c'est dommage, mais il faut retenir la victoire et le nombre de points obtenus (73, NDLR)", a-t-il déclaré aux journalistes présents.





Igor Tudor s'est exprimé après la victoire de l'OM face à Angers hier soir ⬇️#OM #TeamOM #OMSCO https://t.co/lCWEwQSI6u — La Provence OM (@OMLaProvence) May 15, 2023

"Je mets l'équipe que je vois gagner"

L'ancien entraîneur de Vérone a expliqué ses choix, au coup d'envoi. Il a notamment commenté la prestation de Dimitri Payet : "Il a fait un bon match. C'était un choix différent, on s'attendait à un bloc bas du côté d'Angers. J'ai mis deux milieux de terrain et deux joueurs en soutien d'Alexis (Sanchez), dont lui et Malinovskyi, ainsi que des joueurs de couloirs offensifs avec Clauss et Ünder pour avoir des un contre un. Je suis content de la prestation de tous les joueurs. Tout le monde a bien joué. Maintenant, il faut voir ce qui nous attend pour les trois derniers matches", a-t-il poursuivi.



Tudor a aussi expliqué pourquoi il avait remanié sa défense et son entrejeu : "Encore une fois, je fais des choix en fonction de ce que je vois, je mets l'équipe que je vois gagner. J'ai mis Rongier là car j'ai vu Angers jouer comme ça. L'avoir en défense me permettait d'avoir un joueur qui pouvait monter au milieu de terrain", a-t-il poursuivi.



Le prochain match de l'OM est programmé sur le terrain de Lille, samedi prochain (21h00). Un match à nouveau déterminant.